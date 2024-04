Schwimm-DM: Märtens löst drittes Olympiaticket

Europameister Lukas Märtens hat die deutschen Schwimm-Meisterschaften in Berlin mit einem weiteren Erfolg beendet. Der Magdeburger sicherte sich am Sonntag zum Abschluss in 1:56,00 Minuten den Titel über 200 m Rücken und damit auch sein drittes Einzelticket für die Olympischen Spiele in Paris. Den deutschen Rekord von Jan-Philip Glania aus dem Jahr 2012 verpasste er nur um 13 Hundertstelsekunden.