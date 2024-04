Schwimmen: Imoudu knackt deutschen Rekord über 50 m Brust

Melvin Imoudu hat beim Schwimm-Meeting in Eindhoven den deutschen Rekord über 50 m Brust verbessert und sich zwei Wochen vor der DM in Berlin in Topform präsentiert. Der Potsdamer blieb über die nicht olympische Sprintdistanz in 26,74 Sekunden fünf Hundertstel unter seiner eigenen Bestmarke aus dem Vorjahr.