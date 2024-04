Schwimmen: Deutscher mit Rekord zu Olympia

Freistilschwimmer Josha Salchow hat mit deutschem Rekord über 100 m die Norm für die Olympischen Spiele in Paris geknackt. Bei den Berlin Swim Open unterbot der 24-Jährige aus Heidelberg, der in Australien trainiert, in 47,85 Sekunden die zwei Jahre alte Bestmarke von Rafael Miroslaw um sieben Hundertstel.