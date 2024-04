Schwimmen: Vier Frauen und zwölf Männer erfüllen Olympianorm

Freiwasser-Olympiasieger Florian Wellbrock verpasste bei der DM in Berlin über 800 m Freistil die Olympia-Qualifikation, über 1500 m hatte der Magdeburger sich bereits bei der WM in Doha qualifiziert. Europameister Lukas Märtens (200 und 400 m Freistil, 200 m Rücken) ist in drei Rennen am Start.