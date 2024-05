DSV erstmals mit zwei Männern bei der Synchronschwimm-EM

Seidel hatte im vergangenen Jahr in Oswiecim/Polen mit Silber in der Freien Kombination als erster Mann der EM-Geschichte eine Teammedaille gewonnen. In Belgrad ist er für die Freie Kür des Solowettbewerbs sowie in der Acrobatic Routine vorgesehen. Wiehn startet in beiden Mixed-Duetten mit seinen Vereinskolleginnen Solene Guisard und Maria Denisov.