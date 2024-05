Elfjährige hebt die Schwimm-Welt aus den Angeln!

Im April hatten ARD , New York Times und Daily Telegraph aufgedeckt, dass 23 chinesische Schwimmerinnen und Schwimmer vor Olympia 2021 in Tokio positiv auf die verbotene Substanz Trimetazidin (TMZ) getestet, aber nicht bestraft wurden.

Nur 18-Jährige ist schneller als Wunderkind

Yu Zidi, die in Shenzhen über unfassbare zehn unterschiedliche Distanzen an den Start gegangen ist, verpasste mit ihrer Lagen-Zeit allerdings die Olympia-Norm für Paris - wenn auch nur knapp um 2,5 Sekunden. Bei den Olympischen Spielen Los Angeles in vier Jahren sollte das im Jahr 2012 geborene Supertalent dann aber am Start sein, wenn ihre Entwicklung so weiter läuft wie bisher.