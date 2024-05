"Innerlich zerrissen": Schwimmerin Vogelmann hört auf

Die frühere EM-Finalistin Zoe Vogelmann beendet aus „gesundheitlichen Gründen“ mit nur 20 Jahren ihre Schwimmkarriere. Das gab die Heidelbergerin am Montag bekannt. In ihrer Pressemitteilung schrieb Vogelmann offen über ihre „psychische und physische Odyssee“, die ihren Entschluss unumgänglichen mache. „Natürlich tut auch das weh, ist aber die alternativlose und logische Konsequenz mit dem Blick auf meine Gesundheit“, sagte Vogelmann.

2021 auf der Kurzbahn und 2022 im 50-m-Becken hatte sie bei der EM jeweils das Finale über 400 m Lagen erreicht, bereits mit 15 Jahren war sie deutsche Meisterin gewesen. "Doch all diese Erfolge führten dazu, dass ich anfing, meinen Wert und meine Identität als Mensch an meinen Erfolgen und Zeiten im Wasser festzumachen", so Vogelmann: "Im Umkehrschluss wertete ich jeden 'Misserfolg' so, dass ich nichts wert bin."