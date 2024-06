Deutsche Para-Schwimmer mit sechs Weltrekorden

Die deutschen Schwimmer haben sich knapp drei Monate vor dem Start der Paralympics in Paris in glänzender Frühform gezeigt. Die Athleten des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) schwammen bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft (IDM) in Berlin gleich sechs Weltrekorde. Sowohl Paralympicssieger Taliso Engel als auch Dreichfach-Europameisterin Gina Böttcher und Josia Topf stellten in ihren Startklassen je zwei neue Bestmarken auf.