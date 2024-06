Neuer Weltrekord! Schwimm-Star glänzt bei Olympia-Quali

Wenige Wochen vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Paris lässt Ariarne Titmus aufhorchen. Die Australierin glänzt mit einem neuen Weltrekord.

Wenige Wochen vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Paris lässt Ariarne Titmus aufhorchen. Die Australierin glänzt mit einem neuen Weltrekord.

Dickes Ausrufezeichen von Ariarne Titmus! Die australische Schwimmerin hat rund anderthalb Monate vor den Olympischen Spielen in Paris in ihrem Rennen über 200 Meter Freistil für Aufmerksamkeit gesorgt.

Bei der heimischen Olympia-Qualifikation schlug sie in 1:52,23 Minuten an - und verbesserte damit den Weltrekord! Vor knapp einem Jahr knackte Landsfrau Mollie O‘Callaghan in 1:52,85 Minuten die Bestmarke von der Schwimm-Legende Federica Pelligrini, die sie 2009 aufgestellt hatte, und krönte sich somit zur neuen Weltmeisterin.