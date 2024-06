Olympia-Quali: Schwimmstar Dressel scheitert über 100 m

US-Schwimmstar Caeleb Dressel (27) hat die Olympia-Qualifikation über 100 m Freistil verpasst. Der siebenmalige Olympiasieger musste sich bei den US-Trials in Indianapolis trotz einer starken Leistung mit Rang drei begnügen, vor drei Jahren in Tokio hatte er auf dieser Strecke noch Gold gewonnen.

Dressel arbeitet derzeit an seinem Comeback, nachdem er sich während der WM 2022 in Budapest vom Schwimmsport zurückgezogen hatte. Im riesigen Lucas Oil Stadium in Indiana, der Heimat des NFL-Klubs Indianapolis Colts, scheiterte er jedoch bei seinem ersten Versuch, sich für eine Einzelstrecke in Paris zu qualifizieren. Die Zeit von 47,53 Sekunden reichte nicht für eines der beiden Olympia-Tickets, da Chris Guiliano (47,38) und Jack Alexy (47,47) schneller waren.