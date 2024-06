Schwimm-EM: Silber für Rieder, Mixed-Staffel holt Bronze

Celine Rieder (23) und die Freistil-Mixed-Staffel haben dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) bei den Europameisterschaften in Belgrad die nächsten Medaillen in den Beckenwettbewerben beschert. Rieder schwamm am Freitag mit 9,61 Sekunden Rückstand auf die ungarische Siegerin Vivien Jackl über 1500 Meter Freistil zu Silber. Über 4x100 m landete die deutsche Mixed-Staffel in einem Fotofinish eine Hundertstelsekunde vor dem israelischen Team auf dem Bronzerang.