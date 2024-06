Schwimmen: Olympiasiegerin Titmus knackt Weltrekord

Mit ihrem Weltrekord über 200 m Freistil hat Olympiasiegerin Ariarne Titmus sechs Wochen vor den Sommerspielen in Paris ein Ausrufezeichen gesetzt. Die australische Schwimmerin unterbot bei ihrem Sieg bei der nationalen Olympiaqualifikation in Brisbane in 1:52,23 Minuten die alte Bestmarke ihrer Landsfrau Mollie O‘Callaghan um mehr als sechs Zehntelsekunden.