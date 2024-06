Titelverteidigerin Beck führt deutsches EM-Team an

Titelverteidigerin Leonie Beck führt das deutsche Team bei der Schwimm-EM in Belgrad an, die meisten Olympiastarter fehlen jedoch. Weltmeisterin Angelina Köhler fliegt ins Trainingslager in die Türkei, Olympiasieger Florian Wellbrock krault in der Höhe der Sierra Nevada.

„Ein gutes Resultat ist immer gut für den Kopf“, sagte Freiwasserschwimmerin Beck dem SID, die am Mittwoch über die olympischen zehn Kilometer startet - 57 Tage vor dem Höhepunkt in Paris. Außerdem stehen die halbe Distanz und die Staffel auf dem Programm. Im Februar in Doha hatte die Würzburgerin, die in Italien lebt und trainiert, ihre beiden WM-Titel verloren. In Belgrad geht sie als Europameisterin von 2022 über zehn Kilometer ins Wasser.