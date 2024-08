Chinas Doping-Sünder ist zurück - siegt sofort!

Der dreimalige Olympiasieger aus China war nach der Hammer-Affäre über vier Jahre gesperrt worden und verpasste deshalb die Sommerspiele in Paris.

Der dreimalige Olympiasieger aus China war nach der Hammer-Affäre über vier Jahre gesperrt worden und verpasste deshalb die Sommerspiele in Paris.

Mit seiner Zeit von 3:49,58 Minuten lag der inzwischen 32-Jährige nicht nur deutlich über seiner Bestzeit bei seinem Olympia-Triumph 2012 in London (3:40,14), sondern hätte damit bei den Sommerspielen in Paris auch klar das Finale verpasst. Der Magdeburger Lukas Märtens sicherte sich vor einem Monat auf dieser Strecke Gold in 3:41,78.