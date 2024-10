Extremsport: Waschburger schwimmt Weltrekord im Kaiwi-Kanal

Zweite Etappe, zweiter Weltrekord: Extremschwimmer Andreas Waschburger hat den Kaiwi-Kanal zwischen den hawaiianischen Inseln Mokokai und Oahu in Weltrekordzeit durchquert. Für die 44 Kilometer lange Strecke, die Teil der berüchtigten Oceans Seven ist, brauchte der 37-Jährige in der Nacht von Sonntag auf Montag 9:55:10 Stunden und damit über zwei Stunden weniger als der bisherige Rekordhalter Attila Manyoki aus Ungarn.