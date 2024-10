Missbrauch: Kommission fordert "gläserne Schwimmhalle"

Die Kommission zur Aufarbeitung der Missbrauchsvorwürfe im Zuge des Skandals um den früheren Wasserspringer Jan Hempel hat vom Deutschen Schwimm-Verband (DSV) weitere Anstrengungen und eine "gläserne Schwimmhalle" gefordert. Das unabhängige Expertengremium hatte im Auftrag des DSV Fälle von sexualisierter Gewalt, die in der ARD-Dokumentation "Missbraucht" aufgezeigt wurden, analysiert. Dabei kamen die Kommissionsmitglieder Bettina Rulofs, Fabienne Bartsch, Caroline Bechtel und Martin Nolte zu dem Schluss, dass der DSV zwar in den letzten Jahren Fortschritte in Bezug auf Sensibilisierung, Intervention und Prävention erzielt habe, es aber weiteren Handlungsbedarf gebe.