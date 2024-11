DSV plant Schutzkonzept: "Im Notfall Rettungsringe"

Das ist das Ergebnis der Mitgliederversammlung in Kassel.

Das ist das Ergebnis der Mitgliederversammlung in Kassel.

Wegen des Missbrauchsskandals und der daraus folgenden Ergebnisse einer unabhängigen Aufarbeitungskommission bringt der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) ein Schutzkonzept für sicheren Sport auf den Weg. Das ist das Ergebnis der Mitgliederversammlung in Kassel.

Der DSV erhielt den abschließenden Aufarbeitungsbericht vor vier Wochen. Zuvor hatte ein Missbrauchsskandal den Verband lange erschüttert. So erhielt der frühere Wasserspringer Jan Hempel im Vorjahr vom DSV eine Entschädigungszahlung von 300.000 Euro, hinzu kommt eine weitere Zahlung in der gleichen Höhe über zehn Jahre. Hempel hatte im Sommer 2022 in der ARD-Doku "Missbraucht" seinem mittlerweile verstorbenen Trainer jahrelangen sexuellen Missbrauch vorgeworfen und später eine Millionenklage angekündigt.