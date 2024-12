Gose schwimmt zu deutschem WM-Gold

SID 13.12.2024 • 19:49 Uhr Bei der Kurzbahn-WM feiert die 22 Jahre alte Magdeburgerin Isabel Gose ihr erstes WM-Gold und krönt ein erfolgreiches Jahr.

Vizeweltmeisterin Isabel Gose hat auf der Kurzbahn in Budapest ihr erstes WM-Gold gewonnen und damit ein erfolgreiches Jahr gekrönt. Nach Silber über 800 m Freistil am Mittwoch setzte sich die 22-Jährige am Freitag über die 1500-m-Distanz in 15:24,69 Minuten souverän durch und bescherte dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) den ersten Triumph und die insgesamt dritte Medaille in Ungarn.

Über das längste Beckenrennen war die Magdeburgerin auf der Langbahn bei den Olympischen Spielen in Paris und bei der WM in Doha in diesem Jahr jeweils Dritte geworden. Nun der große Auftritt in der Duna-Arena der ungarischen Hauptstadt. "Ich will Bestätigung für das, was ich im Sommer erreicht habe", hatte Gose vor der Abreise nach Ungarn erklärt.

Gose distanziert Langbahn-Weltmeisterin Quadarella

Dies gelang ihr auf eindrucksvolle Art und Weise. Mit rund fünfeinhalb Sekunden Rückstand musste sich Goses Dauerrivalin, Langbahn-Weltmeisterin Simona Quadarella aus Italien (15:30,14), mit Silber begnügen.

In Abwesenheit von Langstrecken-Dominatorin Katie Ledecky (USA) ging Bronze an die US-Amerikanerin Jillian Cox (15:41,29).

Eine weitere Medaille verpassten die Männer in der 4x200-Freistil-Staffel. Das Quartett aus Rafael Miroslaw, Kaii Winkler, Timo Sorgius und Florian Wellbrock schwamm in 6:50,43 Minuten um knapp drei Sekunden an Bronze (Italien) vorbei. Es siegten die USA vor Australien.

Wellbrock sorgt für erste deutsche Medaille

Am Dienstag hatte Florian Wellbrock (Magdeburg) für die erste deutsche Medaille in Budapest gesorgt. Der Freiwasser-Olympiasieger von Tokio war am ersten Wettkampftag über die 1500 m Freistil zu Silber geschwommen.

Lukas Märtens, Goldmedaillengewinner von Paris über die 400 m Freistil, ist in Budapest nicht am Start. Der 22-Jährige hatte seine Teilnahme krankheitsbedingt kurzfristig absagen müssen.

Für drei Weltrekorde sorgte am Freitag ein US-Trio. Kate Douglass schwamm über 200 m Brust 2:12,50 Minuten und schraubte ihre eigene Bestmarke um 22 Hundertstelsekunden herunter.

