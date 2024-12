Kurzbahn-WM: Gose knackt mit Staffel deutschen Rekord

Die deutsche Freistil-Staffel um Vize-Weltmeisterin Isabel Gose ist bei der Kurzbahn-WM in Budapest mit einem deutschen Rekord in das Finale eingezogen. Über die 4x200 m verbesserten Gose und ihre Teamkolleginnen Julia Mrozinski, Nicole Maier und Nele Schulze am Donnerstagmittag in 7:41,65 Minuten die bisherige Bestmarke aus dem Jahr 2018 (7:46,36) um fast fünf Sekunden.