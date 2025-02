Kein Weltcup, keine WM: Schwimmerin Beck "noch nicht bereit"

Freischwimmerin Leonie Beck verzichtet auf die im Sommer (26. Juli bis 22. August) anstehenden Weltmeisterschaften in Singapur. Die Doppel-Europameisterin setzt beim Weltcup-Auftakt im ägyptischen Soma Bay weiter aus und lässt damit die Möglichkeit zur WM-Qualifikation verstreichen. "Ich habe ganz bewusst eine längere Pause eingelegt. Dass es deswegen nicht für den WM-Start reicht, war mir dabei klar", sagte Beck "Swim & More".

"Daran ist ja auch nichts verwerflich", wird die 27-Jährige weiter im Magazin des Deutschen Schwimm-Verband (DSV) zitiert: "Ich bin einfach noch nicht bereit." Die Doppel-Weltmeisterin von 2023 hatte bei den Olympischen Spielen in Frankreich im vergangenen Sommer unter den extremen Bedingungen gelitten. In der verschmutzten Pariser Seine wurde Beck nur Neunte und klagte im Anschluss über Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Bei den übrigen Weltcups zum Jahresende 2024 in Portugal und Hongkong stieg sie vorzeitig aus, in Neom/Saudi-Arabien ging sie nicht an den Start.