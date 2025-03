Deutsche Schwimm-Heldin: Ein neues Leben nach einem herben Drama

Es war die große Zeit von Franziska van Almsick – aber in ihrem Schatten wuchs schon das nächste deutsche Schwimm -Phänomen heran.

Es war der 16. Februar 1993. Ein halbes Jahr nach Olympia 1992 in Barcelona, wo die 14 Jahre alte Ost-Berlinerin van Almsick mit drei sensationellen Medaillencoups zum umjubelten Sport-Popstar des frisch wiedervereinten Deutschland wurde.

Nun setzte eine andere deutsche Teenagerin ein Ausrufezeichen: Die 18 Jahre alte Lübeckerin Sandra Völker legte ihre Spezialstrecke 50 Meter Rücken in 28,33 Sekunden zurück.

Es war ein Weltrekord - und der Durchbruch zu einer Karriere, die am Ende ähnlich erfolgreich werden sollte wie die von van Almsick. Eine Karriere, die dann aber in einem persönlichen Drama mündete, zu dessen Stationen eine Privatinsolvenz, Hartz IV und der Verkauf ihrer Medaillen gehörten. Danach folgte jedoch ein persönliches Happy End für Völker, die am 1. April 51 Jahre alt wird.