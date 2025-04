Berkhahn über Märtens: Rekorde "schwimmt man nicht jeden Tag"

Schwimm-Bundestrainer Bernd Berkhahn richtet nach dem Weltrekord von Olympiasieger Lukas Märtens den Blick Richtung WM - schraubt die Erwartungen an weitere Fabelzeiten aber herunter. "Man weiß nie, ob das noch mal schneller geht. So einen Weltrekord schwimmt man nicht jeden Tag und auch nicht jede Saison oder sogar zwei Mal in der Saison", erklärte Berkhahn in einer Medienrunde am Dienstag.