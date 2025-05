DSV nominiert EM-Aufgebot im Synchronschwimmen

Insgesamt gehen vier DSV-Athleten in Funchal an den Start.

Die 21 Jahre alte Bleyer, die in diesem Jahr bislang zwei Weltcupsiege zu Buche stehen hat, wird außer im Solo auch im Duett mit Vereinskollegin Blumenthal Haz antreten. „Die beiden wollen auf ihre guten Ergebnisse aus dem Weltcup aufbauen. Als neue Kür werden sie bei der EM auch das Freie Duett schwimmen, auch in Vorbereitung auf die WM“, sagte Bundestrainerin Stephanie Marx. Seidel und Tonn gehen im Mixed-Duett an den Start.