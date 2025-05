DSV nominiert Freiwasser-Teams für WM und EM

Angeführt von dem Olympia-Zweiten Oliver Klemet und Florian Wellbrock starten die deutschen Schwimmer bei der WM in den Freiwasser-Wettbewerben. Wie der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) mitteilte, wurden insgesamt sechs Athletinnen und Athleten für die internationalen Titelkämpfe in Singapur (11. Juli bis 3. August) nominiert.

Der nach Olympiasilber im Rennen über zehn Kilometer in Paris 2024 vorab gesetzte Klemet (Frankfurt) wird wie Tokio-Olympiasieger Wellbrock (Magdeburg) alle drei Einzelrennen über zehn und fünf Kilometer sowie den Knockout-Sprint bestreiten, hinzu kommt die Mixedstaffel (4x 1,5 km) bestreiten. Isabel Gose (Magdeburg), Olympia-Dritte über 1500 m Freistil, und Celine Rieder (Neckarsulm) komplettieren die Staffel, beide gehen auch im Knockout-Sprint an den Start. In den Rennen über zehn und fünf Kilometer vertreten Jeannette Spiwoks (Essen) und Lea Boy (Würzburg) den DSV. Die Doppel-Europameisterin Leonie Beck verzichtet in diesem Jahr auf die WM.