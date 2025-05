Freiwasser-EM: Boy holt Bronze über zehn Kilometer

Leonie Beck ist in Kroatien nicht am Start. Die Doppel-Europameisterin von 2024 will es im nacholympischen Jahr etwas ruhiger angehen lassen und lässt die EM sowie die WM in Singapur (11. Juli bis 3. August) aus. Auch der Olympia-Zweite Oliver Klemet und Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock verzichten auf die Europameisterschaft.