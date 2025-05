Freiwasser-EM: Mixed-Staffel verpasst Medaille

Die deutsche Mixed-Staffel hat zum Abschluss der Freiwasser-EM eine weitere Medaille klar verpasst. Das DSV-Quartett um Doppel-Bronzemedaillengewinnerin Lea Boy, Celine Rieder, Moritz Bockes und Arne Schubert belegte am Samstag im kroatischen Stari Grad nach 4x1500 m mit großem Rückstand auf das Podest Platz vier (1:05:17,81 Stunden). Gold ging an die Schwimmerinnen und Schwimmer aus Ungarn (1:03:39,45), dahinter folgten die Mannschaften aus Italien (1:03:41,39) und Frankreich (1:03:41,72).

In Kroatien fehlten einige Schwimmer des DSV. Unter anderem war Leonie Beck nicht am Start. Die Doppel-Europameisterin von 2024 will es im nacholympischen Jahr etwas ruhiger angehen lassen und lässt die EM sowie die WM in Singapur (11. Juli bis 3. August) aus. Auch der Olympia-Zweite Oliver Klemet und Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock verzichteten auf die Europameisterschaften.