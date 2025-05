Freiwasser-EM: Rieder verpasst Bronze über fünf Kilometer

Bei den Titelkämpfen in Stari Grad hatte Lea Boy am Vortag über zehn Kilometer Bronze gewonnen. Eine weitere Medaillenchance bietet sich am Donnerstagnachmittag, wenn die Männer um die beiden Deutschen Noah Lerch und Moritz Bockes ihr 5-km-Rennen bestreiten.

Leonie Beck ist in Kroatien nicht am Start. Die Doppel-Europameisterin von 2024 will es im nacholympischen Jahr etwas ruhiger angehen lassen und lässt die EM sowie die WM in Singapur (11. Juli bis 3. August) aus. Auch der Olympia-Zweite Oliver Klemet und Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock verzichten auf die Europameisterschaften.