US-Star Walsh knackt eigenen Weltrekord

US-Schwimmerin Gretchen Walsh (22) hat ihren eigenen Weltrekord über 100 m Schmetterling geknackt. Die Olympia-Zweite von Paris schlug bei einem Meeting in Orlando/Florida in 55,09 Sekunden an und unterbot damit ihre eigene Bestmarke von 55,18 Sekunden, die sie im vergangenen Jahr bei den US-Trials für die Sommerspiele in Frankreich aufgestellt hatte.