Bleyer/Blumenthal Haz gewinnen EM-Bronze im Duett

Die Bochumerinnen Bleyer/Blumenthal holen im Duett im Synchronschwimmerin die erste deutsche Medaille in dieser Disziplin seit 42 Jahren.

Mit 237,0950 Punkten holte das Duo am Mittwoch in Funchal die erste deutsche Medaille in dieser Disziplin seit 42 Jahren. Besser waren nur die Italienerinnen Enrica Piccoli und Lucrezia Ruggiero (250,6683) sowie das spanische Paar mit Lilou Lluís Valette und Iris Tió Casas (248,3325).