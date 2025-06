Er revolutionierte seinen Sport - und wurde dann zur Filmikone

Johann Peter „Johnny“ Weißmüller war der erste Superstar des Schwimmsports, eine Hollywood-Legende. Ein echter Held, der zahlreiche Leben rettete - und vor 100 Jahren mehrfach Gold bei Olympia in Paris gewann. SPORT1 blickt zurück.

Mit 18 Jahren war er der erste Mensch, der die 100 Meter in unter einer Minute schwamm. Mit 20 wurde er 1924 in Paris fünffacher Olympiasieger und der Mann, der seine Sportart auf eine Weise definierte, die bis heute nachwirkt. Danach wurde er einer der berühmtesten Hollywood-Schauspieler der Welt.

Johnny Weissmüller entstammte einer deutschen Minderheit

Johann Peter Weißmüller, wie sein richtiger Name lautete, kam am 2. Juni 1904 auf die Welt, er gehörte zur deutschsprachigen Minderheit der Banater Schwaben. Sein Heimatort Freidorf (Szabadfalva) gehörte damals zu Österreich-Ungarn, heute ist er ein Stadtteil der rumänischen Stadt Timisoara, dem kulturellen Zentrum der Bevölkerungsgruppe.

Weissmüller kam als Kind mit seinen Eltern in die USA und wuchs in Chicago auf. Zum Schwimmen kam er, nachdem er sich mit neun Jahren mit der Kinderlähmung Polio infizierte, gegen die es damals noch keine Impfung gegeben hatte. Die Schwimmstunden waren ursprünglich eine Reha-Maßnahme - nach und nach zeigte sich, dass sie seine Berufung waren.

Weissmüller hob das Schwimmen auf ein neues Level

Am 9. Juli 1922 durchbrach der damals 18 Jahre junge Weissmüller die Schallmauer von einer Minute über die 100 m Freistil in unfassbaren 58,6 Sekunden. 1924 verbesserte er in Miami die eigene Bestmarke noch einmal auf 57,4 Sekunden - eine Marke, die zehn Jahre lang Bestand hatte.