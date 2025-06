Freiwasser-Weltcup: Klemet Dritter, Wellbrock Sechster

Auch beim dritten Freiwasser-Weltcup der Saison haben die deutschen Schwimmer das Podest erreicht. Im Rennen über zehn Kilometer in Setúbal/Portugal kraulte der Olympiazweite Oliver Klemet (Frankfurt/Main) am Samstag in 1:53:33,60 Stunden zu Bronze hinter den Franzosen Marc-Antoine Olivier und Sacha Velly. Tokio-Olympiasieger Florian Wellbrock (Magdeburg) belegte Rang sechs.

Die beiden waren direkt aus dem dreiwöchigen Höhentrainingslager in Frankreich für einen kurzen Abstecher an die Atlantikküste gereist, um vor den Weltmeisterschaften in Singapur (11. Juli bis 3. August) noch einmal einen Freiwasserwettkampf bestreiten zu können. „Oliver fiel es hier am Ende leichter, mit der Frequenz noch einmal hochzugehen. Das Resultat ist gut. Wir haben wie erwünscht Wettkampfpraxis sammeln können und hier genau das bekommen, was wir uns erhofft haben“, sagte Bundestrainer Bernd Berkhahn.