Paukenschlag! Köhler knackt deutschen Rekord

Schwimm-Weltmeisterin Angelina Köhler hat sich rund einen Monat vor dem Beginn der WM in Singapur bereits in Topform gezeigt. Beim traditionellen Meeting „Sette Colli“ in Rom verbesserte die 24-Jährige von der SG Neukölln ihren deutschen Rekord über 50 m Schmetterling um sieben Hundertstel auf 25,55 Sekunden.