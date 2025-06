Schwimmen: Olympia-Heldin pulverisiert Weltrekord

Summer McIntosh zeigt sich vor der WM in hervorragender Verfassung. Um mehr als eine Sekunde verbessert die 18-Jährige den bisherigen Rekord.

Die dreimalige Olympiasiegerin schlug bei den kanadischen Trials nach 3:54,18 Minuten an, damit unterbot die 18-Jährige die bisherige Bestmarke von Ariarne Titmus (Australien/3:55,38) von 2023 um mehr als eine Sekunde.

„Ich wusste, dass mein Training in den letzten Monaten wirklich gut war, und ich wusste, dass ich etwas Besonderes leisten könnte,“ sagte McIntosh nach ihrem Triumph in Victoria, mit dem sie vor den Weltmeisterschaften in Singapur (27. Juli bis 3. August) auch ein Zeichen setzte.