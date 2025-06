Schwimm-Weltrekord für Paralympics-Sieger Engel

Der zweimalige Paralympics-Sieger Taliso Engel hat bei den Internationalen Deutschen Schwimm-Meisterschaften der Behindertensportler in Berlin am Schlusstag einmal mehr ein Ausrufezeichen gesetzt. Über 200 m Brust verbesserte der sehbeeinträchtigte Leverkusener, der im Frühjahr die Wahl zu Deutschlands Parasportler des Jahres 2024 gewonnen hatte, seinen eigenen Langbahn-Weltrekord in der SB13-Klasse auf 2:23,43 Minuten.