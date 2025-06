Synchronschwimmen: Europameisterin Bleyer gewinnt Gesamtweltcup

Die 21-Jährige liegt nach dem Weltcupfinale in China an der Spitze und sammelt Selbstvertrauen für die WM.

Die 21-Jährige liegt nach dem Weltcupfinale in China an der Spitze und sammelt Selbstvertrauen für die WM.

Auch in Xi’an war Bleyer am Sonntag aufs Podest geschwommen. In der Freien Kür belegte sie Rang zwei. Zu ihrem dritten Saisonsieg nach den Erfolgen bei den Weltcups in Paris und Soma Bay/Ägypten fehlte nicht viel.