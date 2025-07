"Das glaube ich nicht!" Deutsche Gold-Sensation bei Schwimm-WM!

Elendt krönte sich drei Jahre nach ihrer Silbermedaille zur Weltmeisterin. Die 23-Jährige schwamm die Strecke in deutscher Rekordzeit von 1:05,19. Schon 2022 hatte sie auf dieser Strecke Platz zwei bei der Weltmeisterschaft in Budapest belegt.

Comeback in Gold: Elendt bricht eigenen Rekord

Schon nach 50 Metern lag Elendt aussichtsreich in Position: „Das wäre ein Wunder, hoffentlich kann sie das halten“, rief Grube: „Auf Bahn eins zu starten, fand ich auch nicht so toll. Aber mein Trainer hat gesagt: ‚Wenn du eine Bahn hast, hast du auch eine Chance.‘“

Am Vortag hatte Elendt, die in den USA lebt und trainiert, als Siebte nur knapp den Sprung in den Endlauf geschafft.