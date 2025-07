Wellbrocks Vierfach-Gold: Pause vor 1500-m-Angriff bei Schwimm-WM

„Der Körper war wirklich ausgelaugt und leer nach den Wettkämpfen“, sagte der 27-Jährige am Samstag bei der Schwimm-WM in Singapur, „ich bin gerade dankbar für jeden Tag, an dem ich mich ein bisschen ausruhen kann.“

Jetzt zählt der 1500-Meter-Test im Becken

Am vergangenen Sonntag hatte der Tokio-Olympiasieger mit vier Goldmedaillen im über 30 Grad warmen Meer vor der Insel Sentosa ein furioses Comeback nach seiner Olympia-Enttäuschung gegeben. Im Becken startet der Magdeburger lediglich über 1500 m Freistil. Der Vorlauf wird in einer Woche ausgetragen.

Diesmal sei sein Mindset anders, berichtete er: „Ich habe einen Weg für mich gefunden, wieder Spaß am Wettkampfschwimmen zu haben. Ich bin die letzten Monate, fast Jahre auf den Block gegangen, um einen Job zu erledigen, weil ich’s machen musste. Jetzt stehe ich wieder am Start und auf dem Block, weil ich gucken will, was mein Körper imstande ist zu leisten.“