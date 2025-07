Silber-Sensation: Pfeif beendet DSV-Pech bei Schwimm-WM

Pauline Pfeif gewinnt in Singapur ihr erstes Edelmetall bei einer WM - und lässt das DSV-Team aufatmen.

Vize-Europameisterin Pauline Pfeif hat bei der Schwimm-WM in Singapur mit einer starken Leistung die erste Medaille für die deutschen Wasserspringer gewonnen. Die 23-Jährige aus Berlin sprang im Finale vom Turm mit 367,10 Punkten zu Silber und sicherte sich damit zugleich ihr erstes Edelmetall bei einer Weltmeisterschaft. Durch ihren Erfolg bewahrte Pfeif das DSV-Team vor einer erneuten Nullnummer bei einer WM.

Silber-Coup für Pfeif hinter Chen Yuxi

Bereits nach dem ersten Sprung hatte Pfeif auf dem dritten Rang gelegen, im vierten und vorletzten Versuch schob sie sich vor auf Platz zwei - und war von diesem bis zum Ende nicht mehr zu verdrängen. Gold gewann die Chinesin Chen Yuxi (430,50), Bronze ging an ihre Landsfrau Xie Peiling (358,20).

Pfeif stoppt die Medaillenflaute des DSV

Zuvor war Pfeif in Singapur im Turm-Synchronwettbewerb gemeinsam mit Carolina Coordes im Vorkampf ausgeschieden und hatte mit dem Mixed-Team das Podest klar verpasst. Im Einzel beendete Pfeif nun die Durststrecke der deutschen Springer bei einer WM. Bei den vergangenen Titelkämpfen in Doha war das DSV-Team erstmals seit neun Jahren leer ausgegangen. Auch bei den Olympischen Spielen in Paris waren die Deutschen erstmals seit London 2012 ohne Edelmetall geblieben.