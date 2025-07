Schwimmstar Märtens: Nach WM-Gold schon Fokus auf Olympia 2028

Der Schwimmstar krönt sich in Singapur erstmals zum Weltmeister - an Motivation für die nächsten Aufgaben mangelt es auch nach seinem Erfolg nicht.

„Ganz im Gegenteil. Ich bin erst 23, von daher habe ich noch einige Jahre vor mir“, sagte der Magdeburger im DSV-Interview einen Tag nach seinem ersten WM-Gold über die 400 m Freistil in Singapur und nannte die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles als „das große Ziel“, ohne sich jetzt schon „zu viel Druck“ aufzuerlegen.

Ein Jahr nach Olympia-Gold: Märtens’ emotionaler WM-Triumph

Am Sonntag war Märtens auf den Tag genau ein Jahr nach seinem Olympia-Sieg in Paris auf seiner Paradestrecke, auf der er im Frühjahr auch den Weltrekord seines Vorbildes Paul Biedermann geknackt hatte, zu seinem ersten Weltmeistertitel geschwommen.

Showdown mit Schwarz: Märtens’ Singapur-Fahrplan

In Singapur geht der deutsche Schwimmstar noch über die 200 m Rücken sowie in der 4x200-m-Freistil- und der Lagenstaffel an den Start. Am Dienstag steht aber zunächst der Vorlauf über die 800 m Freistil (5.05 Uhr MESZ) an. In das Rennen geht Märtens als Zweitschnellster des Jahres hinter seinem deutschen Teamkollegen und Europarekordler Sven Schwarz.