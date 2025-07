Olympiasieger Märtens holt erstmals WM-Gold

Olympiasieger Lukas Märtens hat sich auf den Tag genau ein Jahr nach seinem Erfolg bei den Sommerspielen in Paris erstmals zum Weltmeister gekrönt. Der deutsche Schwimmstar triumphierte in Singapur auf seiner Weltrekordstrecke 400 m Freistil in 3:42,35 Minuten und sicherte sich nach einer Silber- und zwei Bronzemedaillen nun auch WM-Gold.

Märtens war am Morgen (Ortszeit) als Vorlaufzweiter in das Finale eingezogen, dort ließ er die Konkurrenz in einem engen Rennen hinter sich. Silber ging an den Australier Sam Short (3:42,37) vor dem Südkoreaner Kim Woomin (3:42,60). Der Freiwasser-Olympiazweite Oliver Klemet, der vor der Insel Sentosa mit der Staffel bereits Gold gewonnen hat, kam auf Rang acht (3:46,86).