Schwimm-WM Singapur: Freiwasserrennen wegen Wasserqualität verschoben

Die Freiwasserrennen bei der Schwimm-WM in Singapur beginnen mit Verspätung. Wegen schlechter Wasserqualität hat der Weltverband World Aquatics das Rennen der Frauen über die olympische Distanz von zehn Kilometern in Absprache mit dem Veranstalter von Dienstag (2.00 Uhr MESZ) auf Mittwoch verlegt. Das gab der Verband am späten Montagabend (Ortszeit) bekannt. Demnach seien bei Messungen am Sonntag die Grenzwerte überschritten worden.