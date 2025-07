Schwimm-WM Singapur: Rennen wegen schlechter Wasserqualität abgesagt

Entscheidungen sorgen für Unmut

Zuvor war bereits das Frauenrennen von Dienstag auf Mittwoch verschoben worden, die Entscheidung war aber erst wenige Stunden vor dem geplanten Start bekannt gegeben worden. Bundestrainer Bernd Berkhahn äußerte daraufhin Kritik: „Warum so eine Meldung erst so spät in der Nacht veröffentlicht wird, kann ich nicht nachvollziehen.“ Wann die Wettkämpfe nachgeholt werden sollen, blieb zunächst offen. Weitere Testergebnisse sollen am Mittwochmorgen vorliegen, dann werde „die Situation neu bewertet“, hieß es.