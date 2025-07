Schwimm-WM: 400 Meter Freistil mit Märtens und Gose heute live im TV, Stream und Ticker

Bei der Schwimm-WM in Singapur starten heute die Beckenwettkämpfe. Die deutschen Medaillen-Hoffnungen ruhen über 400 Meter Freistil auf Lukas Märtens und Isabel Gose.

Nach dem viermaligen deutschen Goldregen im Freiwasser dank Florian Wellbrock werden bei der Schwimm-WM 2025 in Singapur nun die Beckenwettkämpfe ausgetragen – und heute sind die nächsten deutschen Medaillen fest eingeplant!

Am ersten Tag stehen die Entscheidungen über 400 Meter Freistil (Männer und Frauen) mit den deutschen Medaillen-Hoffnungen Lukas Märtens und Isabel Gose sowie über 4x100 Meter Freistil (Männer und Frauen) an. Die Finalsessions finden jeweils ab 19 Uhr Ortszeit statt, in Deutschland angesichts einer Zeitverschiebung von sechs Stunden also ab 13 Uhr.

So können Sie die Schwimm-WM heute live verfolgen:

TV : -

: - Livestream : zdf.de, eurovisionsport.com

: zdf.de, eurovisionsport.com Liveticker: Alle Infos auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Gleich bei der ersten Finalentscheidung winkt dem DSV-Team die nächste Goldmedaille. Über die 400 Meter Freistil bei den Männern ist der Magdeburger Märtens der Topfavorit.

Auf dieser Strecke krönte sich Märtens im vergangenen Jahr in Paris zum Olympiasieger, zudem knackte er im April die Fabelzeit seines Vorbilds Paul Biedermann von 2009 und kraulte sich als erster Schwimmer unter 3:40 Minuten zum Weltrekord.

Erster WM-Titel für Märtens?

Sein erstes WM-Gold ist also nur Formsache? „Ich fühle mich bereit, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ich bin in einer Top-Verfassung und habe mir schon einiges vorgenommen“, erklärte der 23-Jährige, der über die 400 Meter Freistil 2022 in Rom auch Europameister wurde.

Ebenfalls in Rom 2022 sicherte sich Gose den Titel als Europameisterin über die 400 Meter Freistil. Ihren ersten WM-Titel hat sie inzwischen auch in der Tasche. In Singapur triumphierte sie über 4x1,5 Kilometer im Freiwasser mit Celine Rieder, Oliver Klemet und Wellbrock.

Nun will die 23-Jährige auch im Becken abräumen. Bei den Weltmeisterschaften 2024 in Doha holte die Magdeburgerin über die 400 Meter Freistil immerhin schon mal die Bronzemedaille.

Seit den Olympischen Spielen ist Gose eines der Gesichter des deutschen Schwimmsports.