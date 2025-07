Synchro-WM: Bleyer/Blumenthal Haz im Finale der Freien Kür

Synchronschwimmerin Klara Bleyer ist mit ihrer Duett-Partnerin Amélie Blumenthal Haz bei den Weltmeisterschaften in Singapur in das Finale der Freien Kür eingezogen. Das junge Duo erreichte am Mittwoch mit 242,4307 Punkten auf Rang neun die Endrunde am Donnerstag (13.30 Uhr MESZ). In der Technischen Kür waren die beiden DSV-Athletinnen in der vergangenen Woche als 13. bereits im Vorkampf ausgeschieden.