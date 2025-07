Schwimm-WM: Elendt stürmt ins 100m-Brust-Finale – Medaillenchance

SID 28.07.2025 • 13:56 Uhr Die 23-Jährige schafft in Singapur den Sprung unter die Top-Acht.

Brustschwimmerin Anna Elendt kann bei der Weltmeisterschaft in Singapur weiter von einer Medaille träumen. Die WM-Zweite von 2022 zog über die 100 m in 1:06,13 Minuten als Siebte der Halbfinals in den Endlauf ein.

Elendt, die in den USA lebt und trainiert, musste am Montag nach ihrem Halbfinallauf zunächst jedoch zittern, schaffte letztendlich aber den Sprung unter die Top-Acht. Im Vorlauf am Morgen (Ortszeit) war Elendt in 1:06,01 noch Zweitschnellste gewesen.