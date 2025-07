WM-Gold? Jetzt verpasst Elendt 200m-Finale – Holt & Märtens raus

Weltmeisterin Anna Elendt hat zwei Tage nach ihrem Goldcoup bei der Schwimm-WM in Singapur das Finale über 200 m Brust verpasst. Die 23-Jährige, die am Dienstag über die halbe Distanz triumphiert hatte, kam am Donnerstag in 2:24,39 Minuten nur auf Platz elf im Halbfinale.