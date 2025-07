Klara Bleyer: Auf WM-Medaillenjagd im Synchronschwimmen!

Solo-Europameisterin Klara Bleyer ist vielversprechend in ihre historische WM -Mission in Singapur gestartet.

Bleyer hofft auf die Freie Kür am Dienstag

Die Entscheidung fällt am Samstag (12.30 Uhr MEZ). Ihre größten Chancen rechnet sich Bleyer in der Freien Kür am kommenden Dienstag aus, in der sie sich im Juni auf Madeira zur ersten deutschen Solo-Europameisterin gekrönt hatte. Zudem startet die Weltcup-Gesamtsiegerin mit ihrer Vereinskollegin Amélie Blumenthal Haz im Duett und im Team.