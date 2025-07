Schwimm-WM: Europameisterin Bleyer Fünfte im ersten Solo-Finale

Große Chance in der Freien Kür für Bleyer

Gegenüber dem Vorkampf, in dem sie mit 250,2750 Punkten ebenfalls Rang fünf belegt hatte, steigerte Bleyer den Schwierigkeitsgrad noch einmal und bot das anspruchsvollste Programm des Feldes. Sie erhielt drei Zähler mehr als am Freitag, doch der Abstand zu den ersten drei vergrößerte sich.

Ihre besten Chancen rechnet sich die Weltcup-Gesamtsiegerin in der Freien Kür am kommenden Dienstag aus, in der sie sich im Juni auf Madeira zur ersten deutschen Solo-Europameisterin gekrönt hatte. Zudem startet sie noch in der freien Kür im Duett und im Team.