Schwimm-WM: Imoudu stürmt ins Brust-Finale – Medaillenhoffnung!

Melvin Imoudu hat bei der Schwimm-WM in Singapur das Finale über 50 m Brust erreicht. Der 26-Jährige, der über die doppelte Distanz überraschend den Endlauf verpasst hatte, schlug am Dienstag in 26,77 Sekunden als Fünftschnellster der Halbfinals zeitgleich mit dem Südafrikaner Chris Smith an.