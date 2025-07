Lukas Märtens: Neue WM-Strategie – Fokus auf 800 m Freistil

Der Magdeburger peilt in Singapur drei Einzelstarts an. Dafür stellt der Olympiasieger sein Programm um.

Olympiasieger Lukas Märtens stellt sein Wettkampfprogramm für die WM in Singapur um. Wie der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) mitteilte, wird der Magdeburger bei den Titelkämpfen (11. Juli bis 3. August) neben seiner Weltrekordstrecke 400 m Freistil und den 200 m Rücken auch über die 800 m Freistil an den Start gehen. Auf die 200 m Freistil verzichtet er hingegen.

Märtens‘ Herausforderung: Der Kampf gegen die kurze Erholungszeit

„Beides, also 200 und 800 Meter, funktioniert einfach nicht nach den 400 Metern innerhalb von drei, vier Tagen“, sagte Märtens. Über die 200 m war er bei den Sommerspielen in Paris nur einen Tag nach seinem 400-m-Triumph ins Finale geschwommen und hatte dort später den fünften Platz belegt.

Strategische Pause: Märtens‘ kluger Wettkampfplan in Singapur

In Singapur startet Märtens zum Auftakt der Beckenwettbewerbe am 27. Juli gleich über die 400 m, am zweiten Wettkampftag hätten für Märtens über die halbe Distanz der Vorlauf und ein mögliches Halbfinale auf dem Programm gestanden. Durch seine Teilnahme an den 800 m bleibt dem 23-Jährigen nun jedoch ein Tag Pause.